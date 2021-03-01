Руководитель авиакомпании «Победа» обещает снизить цены на билеты

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков, в ходе встречи с представителями СМИ заявил о снижении цены авиабилетов на рейсы возглавляемого им перевозчика, сообщает сайт Сейчас.ру.

«Средняя цена на рейсах «Победы» из Шереметьево будет существенно ниже, чем цены «Аэрофлота» сейчас на этих направлениях. Это главная цель, которая ставилась в стратегии. В стратегии было заложено снижение цены на 30 % по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена. С тех пор цены упали на 30 % и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности»,