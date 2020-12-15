Рождественская ярмарка в Петрозаводске продлится до 10 января

Несмотря на пандемию, Рождественская ярмарка в Петрозаводске все-таки состоится. Уже сейчас министерство сельского и рыбного хозяйства республики приглашает к участию карельских товаропроизводителей. Ярмарка будет работать с 24 декабря по 10 января 2021 года.

На площади Кирова планируется организовать новогоднее оформление - праздничные украшения, фотозоны, будет играть музыка. К 31 декабря откроется мобильный каток.

Ранее в администрации города сообщали, что к 24 декабря на площади Кирова поставят 20 домиков с товарами местных производителей. При этом если ярмарка и состоится, то будет проходить без мастер-классов и праздничных мероприятий.