Мобильный каток устанавливают на площади Кирова в Петрозаводске

Жители и гости карельской столицы смогут вновь покататься на коньках на площади Кирова.

В центре Петрозаводска устанавливают мобильный каток площадью 800 квадратных метров. Судя по всему, процесс это длительный. Как рассказали в министерстве спорта Карелии, по правилам установки необходимо соблюдать порядок: укладка основания, слой песка, пеноплекс, гидроизоляционная пленка и айсматы, а также процесс заливки и наращивания льда.

«Надеемся, что погода не подведет, ведь для заливки катка нужны стабильные минусовые температуры»,

- сообщили в ведомстве. Ориентировочно, открыть каток и пункт проката могут в канун Нового года.



Напомним, мобильный каток впервые установили в городе в прошлом году. (фото vk.com)