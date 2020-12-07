Завтра на стадионе «Юность» сдают нормативы ГТО по гимнастике

8 декабря на городском стадионе «Юность» пройдёт сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО по гимнастике, сообщает на своем сайте городская администрация. Начало – в 15.30.

Центр тестирования Петрозаводска напоминает о необходимости предварительной записи через группу «ГТО Петрозаводск» или по телефону: 77-99-60 (сообщить ФИО, ступень и нормативы, количество мест).

10 декабря в 15 часов городской Центр тестирования принимает нормативы по лёгкой атлетике (бег на длинные дистанции, метание, прыжки). Сдача нормативов по челночному бегу и бегу на короткие дистанции будет проведена на стадионе «Юность» при благоприятных погодных условиях.

19 декабря в 11 часов состоится туристический поход. По вопросам организации мероприятия необходимо обращаться в Республиканский центр тестирования ГТО по телефону: 330-245.

Фото с сайта городской администрации.