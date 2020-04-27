«Ростелеком» в Карелии запускает акцию «Домашний офис» для бизнеса

«Ростелеком» запустил «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Новое предложение компании поможет предпринимателям построить общение с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.

При подключении к сервису до 25 мая участники акции «Домашний офис» бесплатно получат услуги «Виртуальной АТС». В течение двух месяцев с момента подключения базовые и дополнительные функции «Виртуальной АТС» предоставляются без абонентской платы.

Участники акции бесплатно получают 1 000 минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места. Номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль.

«Мы понимаем трудности, с которыми в текущей ситуации столкнулся малый и средний бизнес. Надеемся, наше предложение поможет организовать работу с сотрудниками и клиентами в дистанционном режиме, и предлагаем бесплатно сервисы, важные для организации рабочего процесса»

- сообщает Светлана Вотинцева, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Карельского филиала ПАО «Ростелеком».

При подключении «Виртуальной АТС» заказчику не нужно покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование. Оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. Заказчик может организовать телефонию для бизнеса любого масштаба - от стартапа до крупной национальной компании. Вместе с этим клиенты могут подключить дополнительные функции, такие, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

На правах рекламы. Уточнить подробности об услугах компании для юридических лиц можно на сайте https://rt.ru/b2b, по телефону специалистов «Ростелекома» в Карелии (8142) 79-41-01 (с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00) или круглосуточно по бесплатному номеру 8 800 200 3000.