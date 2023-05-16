Российский врач назвала вредные для мозга продукты

Энергетики и стимулирующие таблетки могут нанести вред человеческому мозгу. У человека могут возникнуть проблемы с вниманием и снизиться работоспособность. Об этом рассказала врач Елена Игринева, сообщает РИА Новости.

«Компоненты, входящие в состав энергетиков, оказывают активное стимулирующее воздействие на многие системы организма, которые и так испытывают стресс. Под их воздействием могут возникнуть расстройства сна и повышенная раздражительность»,

- утверждает специалист.

Самостоятельный прием стимулирующих и успокаивающих веществ может быть опасен из-за побочных эффектов. Препараты назначают строго по показаниям.

Недавно «Петрозаводск говорит» рассказывал о россиянке, выпившей энергетик и впавшей в кому. Молодую женщину спасли. // фото unsplash.com