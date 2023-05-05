Россиянка выпила натощак энергетик и впала в кому

В Сергиевом Посаде врачи спасли 33-летнюю женщину, впавшую в кому после употребления энергетического напитка. Россиянка в течение дня ничего не ела, а вечером она решила взбодриться, выпив 2,5 литра энергетика. У нее потемнело в глазах, молодая женщина потеряла сознание и была госпитализирована.

По сообщению Минздрава Московской области, медики выявили у пациентки тахикардию и почечную недостаточность. Ее поместили в реанимацию, состояние удалось стабилизировать. Ее выписали, но женщина продолжает лечение амбулаторно. Сейчас россиянка чувствует себя хорошо.

Специалисты отметили, что энергетики стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы. Организм испытывает серьезный стресс и начинает работать с повышенной нагрузкой, выпуская в кровь большие дозы адреналина, которые вызывают эйфорию и гиперактивность. Но в случае с 33-летней россиянкой из-за переизбытка адреналина произошел обратный эффект. Врачи советуют ограничить употребление энергетиков или совсем от них отказаться.

Лучшими стимуляторами медики называют качественный сон, физические нагрузки и смену видов деятельности. // фото unsplash.com