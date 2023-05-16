В Чалне боятся, что вместо врачебной амбулатории построят «курятник»

Текст и фото: Антонина Кябелева

В начале мая жители Чалны увидели, что рядом со зданием врачебной амбулатории началось странное строительство. Когда чалнинцы выяснили, что буквально на глазах растущие контуры небольшого одноэтажного строения – это их новая врачебная амбулатория, то не на шутку испугались.

12 мая с жителями Чалны встретились представители министерства здравоохранения Карелии. Общением с чиновниками многие остались крайне недовольны. После этого появились обращения к депутатам, в прокуратуру Карелии, к президенту России, под которыми подписались десятки человек. 15 мая журналист нашего издания побывал в поселке, чтобы выяснить, что так встревожило местных жителей.

О необходимости строительства новой врачебной амбулатории в Чалне говорили еще несколько лет назад. Сейчас в поселке амбулатория располагается в старом двухэтажном здании, которое находится в аварийном состоянии.

В 2011 году провели капитальный ремонт, но, конечно, местные жители давно мечтают о современном здании.

Рядом с врачебной амбулаторией недавно возвели современный детский сад на 300 мест. Дошкольное учреждение было построена, так сказать, с перспективой. Предполагается, что население Чалны и соседних поселков будет увеличиваться.

На фоне нового детского сада появившийся силуэт врачебной амбулатории выглядит, откровенно говоря, убого. Строительством амбулатории занимаются несколько мужчин. Строительная площадка ничем не огорожена, несмотря на ее непосредственную близость к детскому саду. Повсюду лежат доски, арматура, стройматериалы, провода. Никакой информации о том, кто строит, что строят, в какие сроки предполагается сдать объект, вы не найдете.

На вопрос о том, что за организация возводит объект, мужчины предложили «обращаться к руководству». После расспросов, где это руководство находится, один из строителей набрал чей-то номер по телефону и предложил пообщаться. На мою просьбу назвать организацию, которая стоит врачебную амбулаторию, мужчина на другом конце трубки попросил представится.

Узнав, что я журналист, он сразу изменил тональность беседы: «Позвоните, пожалуйста, в Минздрав, вам все расскажут». На элементарную просьбу сообщить название организации, которая возводит здание, мужчина неожиданно сказал:

«Я не знаю, как эта организация называется, я конкретно поставляю туда материал».

Представить, что кто-то занимается поставками строительных материалов неизвестно кому, в наше время сложно.

По словам граждан, которые 12 мая принимали участие во встрече с чиновниками минздрава, им тоже не удалось выяснить название организации, которая строит объект в Чалне. Участникам встречи только сообщили, что строительство ведется в рамках президентской программы, и на врачебную амбулаторию выделено 30 миллионов рублей.

Между тем огромное количество вопросов у людей возникло именно к качеству проводимых работ и к материалам, которые используются для возведения будущего здания амбулатории.

«Фундамент залили 8 мая, а 12 мая уже здание стояло. Через четыре дня. Мы фотографировали его после встречи с представителями Минздрава»,

- рассказала жительница Чалны Мария Сорокина, мама пятерых детей.

Сам объект возводят из плит OSB. Сельские жители сомневаются, что такое здание долго простоит. Люди боятся, что очень скоро там появится плесень. К тому же граждане сомневаются в безопасности данного материала для здоровья.

Отопление здание будет производится с помощью электрических конвекторов.

«Воздух будет сухой. У работников будет высыхание слизистых оболочек глаз, они начнут болеть намного чаще. А потом будем страдать и мы, потому что нам нужны здоровые врачи»,

- заметила Наталья Парфенова из деревни Виданы.

К этому добавляются перебои с подачей электроэнергии, которые для Чалны не редкость. Граждане уверены, что ставить систему отопления новой амбулатории в зависимость от электроэнергии, как минимум, неразумно.

Наталья Парфенова попросила у строителей лопату и выкопала рядом со строящимся зданием небольшую яму.

Через несколько минут работы она натолкнулась на корни деревьев.

«Здесь просто свалили лес, выкорчевали пни, выторфовку не сделали, просто отсыпку сделали. Подушки никакой»,

- со знанием дела заметил другой житель Чалны Евгений Андреевич.

Качество строительства – это полбеды. Главную опасность пациенты видят в резком сокращении площади амбулатории. Старое здание амбулатории имеет площадь 1100 квадратных метров, но часть помещений не используется из-за аварийного состояния. Строящая амбулатория будет иметь площадь 300 квадратных метров.

«Новое здание фактически не способно принять в себя весь медицинский персонал, создается угроза дефицита медицинских кадров, и это влечет общее ухудшение качества жизни населения»,

- сказано в обращении жителей Пряжинского района к Президенту России.

Чалнинцы рассказали, что и работники амбулатории негативно относятся к строительству столь тесного здания. Правда, публично выступать не решаются.

Своими опасениями граждане делились с чиновниками минздрава на встрече 12 мая.

«Физиокабинета там не будет, акушерского кабинета там не будет, оно просто физически не влезет. Педиатрический кабинет должен быть минимум 15 метров. На плане будущей амбулатории самый большой кабинет 14 метров. Мне знаете, что на это ответили? Мол, мы можем модульные стенки перенести, когда захотим. Но если куда-то переносить, это значит другие кабинеты придется сжимать. В новом здании даже негде карты медицинские хранить. Нам ответили, что их все домой берут»,

- возмутилась Мария Сорокина.

Ирина Мяделец из Чалны заметила, что специалистам, которые приедут в Чалну провести прием, будет просто негде разместиться: «Нам сказали, что ничего, перебьетесь. В других деревнях врачи в клубах принимают».

Жительница Чалны Элина отметила, что от людей скрывают то, какие материалы используются при возведении здания, и кто конкретно строит объект:

«Мы видим, что здесь непонятно что строится. Чалне нужен индивидуальный подход. Поселок разрастается. Заместитель министра здравоохранения нам сказал, дескать, какую сумму выделили, на ту и строим. Нам такого варианта не нужно. Это курятник».

«В педиатрический кабинет, - перебивая друг друга, говорили многодетные мамы, - даже кушетка не влезет».

Жители Чалны и соседних поселков крайне эмоционально восприняли строительство новой амбулатории, которое они уже окрестили «курятником». Тревогу граждан легко понять. В Чалне и соседних поселках проживают 5 тысяч человек, из которых тысяча – это дети.

И сейчас уровень медицинской помощи людей не устраивает. В Чалне сократили фельдшерский пункт скорой помощи, нет многих узких специалистов, забор крови производится раз в неделю, да и то номерков на всех не хватает, флюрографию приходится делать в Пряже. С введением в строй новой амбулатории, уверены граждане, станет совсем нестерпимо.

«Мы боремся за жизнь своих детей»,

- сказала Парфенова.

Возмущенные граждане вызвали полицию, чтобы зафиксировать явные нарушения на строительной площадке. Как минимум, она не имеет ограждения, хоть и находится в непосредственной близости с детским садом. К тому же отсутствует информационный стенд, сообщающий о том, кто ведет строительные работы и по какому телефону можно связаться с застройщиком. Сотрудник полиции обещал задокументировать данные нарушения.

В карельском Минздраве сообщили, что врачебная амбулатория в Чалне строится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Карелии. Врачебные амбулатории уже приобретены для села Шелтозеро и поселка Кестеньга. Аналогичное здание возводится и в Чалне. В министерстве отмечают, что хоть старое здание амбулатории и имеет площадь 1100 квадратных метров, реально задействовано только 265,2 квадратных метра. Остальные помещения нельзя использовать из-за их аварийного состояния.

«Полезная площадь новой амбулатории – 300 кв. м. Этой мощности достаточно для того, чтобы, не отходя от современных норм и требований, в том числе к оснащению медицинским оборудованием, разместить в здании все службы, предусмотренные для оказания медицинской помощи во врачебной амбулатории»,

- сказано в официальной информации минздрава.

Нам также сообщили, что строительство ведет индивидуальный предприниматель Дмитрий Владимирович Казаков. Судя по открытым данным, ИП Казаков зарегистрирован в апреле 2021 года. Казаков является учредителем двух действующих фирм – ООО «СК Альянс» и ООО «Азимут». Именно ИП Казаков возводил амбулатории в Шелтозере и Кестеньге, а также ФАПы в Тивдии, Вокнаволоке, Луусалми, Ялгубе и многих других поселках республики. Качество строительства, судя по информации из министерства, контролирует сам индивидуальный предприниматель.

Мы позвонили в Шелтозерскую администрацию, чтобы уточнить, довольны ли местные жители новой врачебной амбулаторией. Сотрудница местной администрации Любовь Сергеевна рассказала, что в старом помещении был физиокабинет, кабинеты стоматолога, гинеколога.

«А сейчас ничего нет. Кабинет терапевта, кабинет детского приема, коридор, закуток для швабры, закуток для туалета, закуток для раковины и коридор. Ничего путного. Может быть, изначально проект был хорошим. Но, когда поднялись цены на строительные материалы, подрядчик сказал, что в эту сумму он уже не впишется»,

- сказала сотрудница местной администрации. По ее словам, первоначальный проект пришлось ужать.

Любовь Сергеевна сообщила, что раньше в Шелтозеро приезжали зубной врач и гинеколог из поселка Кварцитный. Теперь они не приезжают, так как просто негде вести прием. Даже лаборант, занимающийся забором крови, не имеет своего кабинета. С анализами приходится ехать в Кварцитный. «Мы называем нашу амбулаторию - коридором. Там широкий коридор. Но кабинеты маленькие», - заметила Любовь Сергеевна.

Она вспомнила, как на празднике прошлым летом у местных жителей спросили, довольны ли они новой амбулаторией. «Люди промолчали. Не хотелось портить праздник», - добавила моя собеседница.

Шелтозерская амбулатория обслуживает 1100 человек. И даже с таким количеством пациентов площадей не хватает. В Чалне и окрестных поселках живет в пять раз больше. Очевидно, что строить врачебную амбулаторию, по площади сравнимую с просторной квартирой, мягко говоря, недальновидно. Местные жители это прекрасно понимают. Осталось только, чтобы это поняли те, кто принимает решения. В противном случае вместо модернизации первичного звена у нас вновь получится что-то прямо противоположное.