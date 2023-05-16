Мэрия убирает заваленные мусором площадки по заявкам петрозаводчан

Вид мусорных площадок давно нервирует многих петрозаводчан. Последние месяцы соцсети пестрят фотографиями площадок, заваленных различными отходами – покрышками, ветками, мебелью, досками, мешками со строительным мусором, бытовой техникой и другими вещами. В итоге контейнерная площадка превращается в стихийную свалку.

Городские чиновники 16 мая решили напомнить, что на контейнерные площадки запрещено выносить мусор, не относящийся к ТКО. За это могут оштрафовать от двух до двухсот тысяч рублей.

Уборкой образовавшихся несанкционированных свалок занимается «ПКФ Втормет», пояснили в администрации столицы Карелии. Работы проводят с учетом обращений петрозаводчан, мониторинг контейнерных площадок проводят специалисты мэрии.

Петрозаводчане могут сигнализировать о растущих свалках на общественных территориях города через электронную приемную: город.петрозаводск.рф/электронная-приемная/, на почту: adm@petrozavodsk-mo.ru, в ЕДДС.

Заявки на вывоз крупногабаритного мусора предлагают оформлять у карельского экологического оператора по телефону 79-82-86 или по почте stroy@rotko10.ru. // фото «Петрозаводск говорит»