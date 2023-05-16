16 мая 2023, 18:57
Общество

Мэрия убирает заваленные мусором площадки по заявкам петрозаводчан

На контейнерных площадках карельской столицы растут стихийный свалки

Вид мусорных площадок давно нервирует многих петрозаводчан. Последние месяцы соцсети пестрят фотографиями площадок, заваленных различными отходами – покрышками, ветками, мебелью, досками, мешками со строительным мусором, бытовой техникой и другими вещами. В итоге контейнерная площадка превращается в стихийную свалку.

Городские чиновники 16 мая решили напомнить, что на контейнерные площадки запрещено выносить мусор, не относящийся к ТКО. За это могут оштрафовать от двух до двухсот тысяч рублей.

Уборкой образовавшихся несанкционированных свалок занимается «ПКФ Втормет», пояснили в администрации столицы Карелии. Работы проводят с учетом обращений петрозаводчан, мониторинг контейнерных площадок проводят специалисты мэрии.

Петрозаводчане могут сигнализировать о растущих свалках на общественных территориях города через электронную приемную: город.петрозаводск.рф/электронная-приемная/, на почту: adm@petrozavodsk-mo.ru, в ЕДДС.

Заявки на вывоз крупногабаритного мусора предлагают оформлять у карельского экологического оператора по телефону 79-82-86 или по почте stroy@rotko10.ru. // фото «Петрозаводск говорит»

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ТКО
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контейнерная площадка
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свалка