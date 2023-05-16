В Карелии к газу подключат больше домов, чем планировалось

План догазификации актуализировали в Карелии. Об этом сегодня сообщил в соцсети министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов. Если ранее предусматривалось бесплатное подведение природного газа к границам участков 6 339 индивидуальных домов, то по новому графику к концу 2024 года планируется догазифицировать 7 704 домовладений.

«Это связано с газификацией еще девяти новых населенных пунктов в Кондопожском и Олонецком районах и расширением их границ»,

- сообщил министр.

В Олонецком районе создана возможность догазификации более 1000 домов. Газораспределительные сети построены в Олонце, Мегреге, Гошкиле, Онькулице, Туксе, Верховье, Коткозере, Юргелице и Рыпушкалицах. В этом году в Олонецком районе будут газифицированы Верхняя Видлица, Гавриловка, Видлица, Устье Видлицы, Татчелица, Путилица, Капшойла, Тахтасово, Иммалицы. // фото freepik.com