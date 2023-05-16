Жителей Карелии попросили не приближаться к лосятам в лесу

В Минприроды Карелии напомнили о том, что встреча в лесу человека с новорожденным лосенком может плохо закончиться для лесного обитателя.

Лосята появляются на свет в период с 15 апреля по 1 июня. В Интернете можно встретить много роликов и фотографий, на которых люди пытаются запечатлеть диких животных. Однако делать этого нельзя.

Дело в том, что у лосих хорошо развит инстинкт самосохранения. Услышав шум мотора или звук приближающегося человека, они прячутся. Это не значит, что лосенок брошен. Если человек не будет ничего предпринимать и уйдет, мама вернется к нему. Однако, если дотронуться до лосенка, на его шерстке останется запах человека, что может привести к тому, что самка откажется от него.

В Минприроды просят не подкармливать детенышей, не трогать их и не фотографировать. Также в министерстве напомнили, что выгул собак в охотугодьях запрещен.

За изъятие дикого животного из естественной среды обитания полагается штраф 500-4000 рублей. Если зверь погибнет, штраф вырастет до 80 тысяч рублей. \\ Фото: "Петрозаводск говорит"