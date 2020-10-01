Российский турист погиб при странных обстоятельствах в отеле Турции

Несчастный случай произошел в одном из турецких отелей. 58-летний житель поселка городского типа Камские Поляны вместе с женой и дочерью прилетел на отдых в Турцию. Туристы из Татарстана заселились в комнату под мансардой с автоматическим окном.

В один из дней окно внезапно опустилось и придавило россиянина, сообщает телеканал «НТР 24». В тот момент в комнате россиянин был один. Его супруга с дочерью незадолго до трагедии ушли на вечернюю программу. В результате несчастного случая мужчина задохнулся и умер.

По мнению дочери погибшего, механизм окна был неисправен. По ее словам, представители отеля не оказывают им семье. На встречу с родственниками руководители гостиницы не явились, а прислали менеджера. По словам дочери погибшего россиянина, было произведено вскрытие, результаты которого станут известны через полгода.

«У нас непростой случай - он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, потому мы станем делать повторное вскрытие в России», - сказала россиянка. Она также добавила, что им требуются большие деньги на адвокатов. Дочь погибшего опасается, что тело отца забальзамируют в Турции, тогда вскрытие не покажет истинную причину смерти.