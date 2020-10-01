Родители продолжают подвергать маленьких пассажиров опасности

Сотрудники дорожной полиции утром 1 октября у школы №46 в Петрозаводске проверяли, как автомобилисты перевозят детей. Оказалось, что не все родители соблюдают правила. Двум нарушителям придется заплатить штраф.

«В ходе мероприятия в отношении двух водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности, хотя один из них даже находился в детском кресле. Водителей - нарушителей ждет штраф в размере 3000 рублей»,

- сообщили в Госавтоинспекции города.

Вдобавок, дорожным полицейским попался водитель, лишенный прав. В отношении него составлен административный материал. За нарушение предусмотрен штраф – 30 тысяч, или административный арест до 15 суток, или обязательные работы от 100 до 200 часов.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска