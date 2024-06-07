Российский рабочий стал миллионером из-за ошибки бухгалтерии

В городе Железногорск сотрудник одной из компаний по ошибке получил на карту 1,7 миллиона рублей. Деньги он возвращать не стал, а предприятию не удалось получить их даже через суд, сообщает Mash.

По данным источника, молодой человек устроился на должность заготовщика на прокатном станке. В первый месяц работы он получил 17 тысяч рублей. А уже через месяц ему пришло 1 722 462 рубля с пометкой «Зарплата за декабрь». Мужчина не растерялся и сразу вышел на больничный. После возвращения на работу его вызвали к руководству. От мужчины требовали подписать документы и вернуть деньги, но он отказался.

Предприятие обратилось в суд, но выиграть дело им не удалось. Сотрудник сумел доказать, что произошедшая ошибка была технической.

Деньги мужчина потратил на покупку двух машин - Chevrolet Cruze и Chevrolet Aveo, - золотых украшений жене, а часть - пожертвовал на СВО. // Фото «Петрозаводск говорит»