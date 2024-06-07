По данным Всемирного банка российская экономика стала четвертой в мире

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме состоялся традиционный деловой завтрак Сбера. В этом году его тема звучала так: «Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?». Его модератором выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

По мнению участников делового завтрака, сегодня очень важно повышать уровень доверия к государству и предсказуемости его действий, прозрачность и открытость данных. Как отметил Герман Греф, по данным Всемирного банка российская экономика уже стала четвертой в мире. Однако успокаиваться нельзя, потому что Бразилия и Индонезия, развивающиеся экономики, растут значительно быстрее и точно займут наше место в ближайшие пять лет, если мы не повысим темпы нашего экономического роста. Ключевой вопрос — как сделать этот рост устойчивым, и без технологий это невозможно.

Президент Сбербанка рассказал о структуре российской экономики на сегодняшний день. Сегодня Россия занимает 3,5% мирового ВВП, Бразилия и Индонезия с долями примерно 2,4% очень быстро приближаются к лидерам. Если Россия будет расти в соответствии с консенсусным прогнозом (1,8% в год), то к 2030 году она может потерять свое четвертое место. Остаться в четверке нам позволит только экономический рост никак не ниже 3% в год.

«Сегодня модель нашего экономического роста проста. Все возрастающие бюджетные траты приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. Распространение повышения заработных плат по экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели. В течение трех месяцев не только машиностроительные предприятия, но и все остальные сектора экономики, включая сервисные, повышают заработные платы. Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и получают кредиты. Два этих импульса, бюджетный и кредитный, складываются — и экономика растет очень хорошими темпами. Первый квартал этого года — 5,4%»,

- подчеркнул Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

По мнению Германа Грефа, обычно такой рост цен компенсируется быстрым ростом импорта. Но из-за геополитической ситуации импорт не составляет конкуренцию местным производителям. Это шанс для местных производителей, но шанс недолгосрочный. Предприниматели должны сокращать собственные издержки и повышать производительность. Иначе эти два фактора в самое ближайшее время станут историей, и мы потеряем темп экономического роста.

Герман Греф отметил, что за последние 15 лет структура российской экономики практически не изменилась, в том числе доля нефтегазового сектора и технологических отраслей, уровень сложности продукции. Тем не менее текущая экономическая ситуация бизнесом в 60% случаев оценивается лучше, чем оценивалась год назад. Это говорит о том, что бизнес адаптировался к текущим условиям.

Самое важное слово XXI века, по мнению Грефа, это слово ″технологии″. Технологии искусственного интеллекта могут дать российскому ВВП 4–6% на горизонте до 2030 года. Искусственный интеллект способен обеспечить не только прирост экономики, но и качественное ее изменение. Очень многие компании уже внедряют искусственный интеллект — и результаты впечатляют. Это сельское хозяйство, машиностроение, металлургия, здравоохранение, строительство, нефтедобыча. Мы одни из лидеров применения технологий искусственного интеллекта в мире.

В завершение Герман Греф подчеркнул, что важно сохранять открытость данных, которые позволяют анализировать ситуацию и принимать верные решения. Никогда нельзя терять фокус на тех людей, ради которых создаются эти продукты.