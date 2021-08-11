Российских олимпийцев наградят медалями и орденами

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями спортсменов, отличившихся на Олимпиаде в Токио. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что спортсмены награждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)».

В частности, спортсменам будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото pixabay.com/Agzam