Россияне увидят метеорный поток Персеиды

Пик мощнейшего в этом году звездопада ожидается к 23 часам 12 августа. Об этом ТАСС сообщили в московском планетарии. При благоприятной погоде, отсутствии источников света с полуночи и на протяжении всей ночи можно будет наблюдать до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту.

«Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года»,

- считают в планетарии. За метеорами лучше всего наблюдать в горах или вдали от крупных городов.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Частицы сгорают в земной атмосфере, образуя яркие метеоры. Поток можно наблюдать каждый год с 17 июля по 26 августа, период активности - с 5 по 20 августа. Явление получило название от созвездия Персей, где находится область вылета метеоров. (фото fiesta.ru)