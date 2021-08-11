Отремонтированную трассу на Кижи передадут в федеральную собственность

76 километров автомобильной дороги «Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа» планируют отремонтировать в этом и следующем году. Стоимость работ составляет 1,93 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2021 году к ремонту запланированы 40 километров трассы, в 2022 году – 36. В 2023 году заключат госконтракт на ремонт оставшегося участка трассы протяженностью 32 километра.

В дальнейшем власти Карелии начнут работу по передаче трассы, ведущей к музею-заповеднику «Кижи», в федеральную собственность. По словам руководителя региона, юридические предпосылки для этого есть. (фото источника)