В России запустят онлайн-продажу отечественного вина

Минфин предложил провести эксперимент с онлайн-продажей в стране отечественного вина через сайт «Почты России». Предложение федерального ведомства представлено на портале проектов нормативных правовых актов. Об инициативе сообщает РИА Новости.

Для начала запустить тестовую доставку вин предлагается в Москве и области, Мордовии с 1 января 2022 года. В рамках эксперимента будут продавать вино, крепленые и игристые вина, произведенные из винограда, выращенного на территории страны. Правительство определит сроки эксперимента и также сможет расширить географию доставки.

Продажа алкоголя через Сеть в России запрещена, но вопрос обсуждают много лет. Минфин в 2018 году предлагал запустить онлайн-торговлю пивом, российским вином и шампанским, но предложение не приняли. Против выступают Минздрав и Роспотребнадзор. (фото wineretail.info)