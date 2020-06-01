Российские школьники рассказали, кем хотят стать

Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» провел опрос среди российских школьников - учеников 7-11 классов - чтобы узнать их предпочтения относительно будущей профессии. Выяснилось, что большинство ребят готовы посвятить свою жизнь медицине, пишет РИА Новости.

По данным опроса, 12% школьников хотят стать врачом или ветеринаром. 9% ребят мечтают о творческой профессии. 7% хотят стать учителем.

Также среди будущих выпускников популярны профессии программиста и юриста - по 6%, а также военного и спортсмена - по 3%.

Авторы исследования отметили, что 26% школьников еще не определились, чем бы хотели заниматься в будущем.