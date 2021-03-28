28 марта 2021, 09:35
Спорт

Российские фигуристы впервые за 12 лет выиграли золото ЧМ в танцах

Победу на чемпионате мира в Стокгольме завоевали танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова

Триумф России на чемпионате мира в Швеции по фигурному катанию продолжается. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами мира, выиграв соревнования среди танцевальных пар, сообщает «Интерфакс». Таким образом, они стали первыми российскими чемпионами в танцах на льду за 12 лет. До этого в 2009 году Оксана Домнина и Максим Шабалин поднимались на высшую ступень пьедестала почета ЧМ.

Пара Синицина и Кацалапов выиграли ритмический и произвольный танец. Серебро у американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Бронза у канадской пары Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.

Ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина - Александр Галлямов, бронзу - Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал почета. Российская команда выиграла медальный зачет. (фото Александр Вильф, rsport.ria.ru)

Обсудить
просмотр
184515
Метки: 
фигурное катание
чемпионат мира
Швеция
стокгольм
Виктория Синицина
Никита Кацалапов