Российские фигуристы впервые за 12 лет выиграли золото ЧМ в танцах

Триумф России на чемпионате мира в Швеции по фигурному катанию продолжается. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами мира, выиграв соревнования среди танцевальных пар, сообщает «Интерфакс». Таким образом, они стали первыми российскими чемпионами в танцах на льду за 12 лет. До этого в 2009 году Оксана Домнина и Максим Шабалин поднимались на высшую ступень пьедестала почета ЧМ.

Пара Синицина и Кацалапов выиграли ритмический и произвольный танец. Серебро у американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Бронза у канадской пары Пайпер Джиллс и Поль Пуарье.

Ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина - Александр Галлямов, бронзу - Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал почета. Российская команда выиграла медальный зачет. (фото Александр Вильф, rsport.ria.ru)