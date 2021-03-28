Петрозаводчан приглашают провести космическое спортивное утро

В апреле в столице Карелии откроется сезон для бегунов и ходоков. Космическое спортивное утро пройдет 10 апреля в 11:00 на Онежской набережной Петрозаводска у отеля Cosmos. Отметить День космонавтики приглашают школы бега и скандинавской ходьбы.

Символическую дистанцию в 1961 метр (год первого полета человека в космос) смогут преодолеть все желающие, дети и взрослые, сообщает паблик «Спорт – норма жизни Карелия». Подать заявку на участие можно здесь. Участие бесплатное.

Участники также могут принести гречу и рис для животных из городских приютов. Вдобавок будет организован сбор средств для поддержки спорта в сельской местности. (фото get.run)