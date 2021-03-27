Вечером 27 марта национальная сборная России по футболу обыграла команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. Капитан российской сборной Артем Дзюба дважды забил гол в ворота соперника. У команды Словении отличился Йосип Иличич, сообщает РИА Новости.

Таким образом, в копилке россиян уже две победы. Следующий матч состоится 30 марта. Соперником российской сборной станет команда Словакии. Футболисты Словении в этот же день встретятся с командой Кипра. (фото eurosport.ru)