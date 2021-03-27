Определен состав сборной России по футболу на матч со Словенией

27 марта в 17:00 в Сочи российская сборная по футболу в матче второго тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года сыграет с командой Словении. Тренерский штаб национальной сборной назвал состав команды, передает «Российская газета».

С первых минут на поле выйдут: Антон Шунин, Федор Кудряшов, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Артем Дзюба. В запасе - Вячеслав Караваев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин.

В составе сборной Словении выйдут: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Мевля, Миха Блажич, Петар Стоянович, Ясмин Куртич, Яка Бийол, Санди Ловрич, Миха Зайц, Андраж Шпорар, Йосип Иличич.

Ранее сборная России в первом туре обыграла Мальту со счетом 3:1. Словения одержала победу в матче с Хорватией (1:0). (фото riafan.ru)