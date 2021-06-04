Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже

Российскую спортсменку Яну Сизикову задержали во Франции из-за подозрений в договорном матче турнира Roland Garros в 2020 году. О задержании россиянки сообщает «Интерфакс», ссылающийся на газету Parisien.

Сизикову задержали вечером 3 июня после теннисного матча. В ее номере в отеле провели обыски. По сообщению СМИ, задержание связано с расследованием по делу о «мошенничестве в организованной группе» и «активной и пассивной спортивной коррупции».

101-ю ракетку мира в парном разряде подозревают в участии в договорном матче в первом круге прошлогоднего Открытого чемпионата Франции. Тогда россиянка играла в паре с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патричи Марии. Расследование сосредоточено на «подозрительных ставках» на точный результат пятого гейма второго сета. Сизикова и Бренгл проиграли гейм. В разных странах были сделаны крупные ставки именно на этот гейм.

По сообщению французской газеты, в 2019 году более 20 игроков были отстранены от матчей по подозрению в мошенничестве, связанном со ставками. (фото tele-sport.ru)