В ФХР пообещали обыграть Канаду в следующий раз

В следующей игре с Канадой сборная России обязательно победит, а сейчас обвинять кого-то в поражении нет никакого смысла. Об этом заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, его слова приводит ТАСС.

Функционер добавил, что перед сборной России стоит задача победить на Олимпиаде-2022. По его мнению, на чемпионате мира хоккеисты продемонстрировали 100-процентную самоотдачу.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России вечером 3 июня проиграла Канаде. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме удачливее оказались наши соперники.

Россия не может обыграть Канаду на чемпионатах мира с 2011 года. За этот период россияне уступили «кленовым листьям» четыре раза. Фото yandex.net