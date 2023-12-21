Россиянкам назвали цвета для роскошного образа на Новый год

Российские стилисты наперебой советуют наряды и прически для новогодних корпоративов, а какой цвет для образа будет самым модным, рассказал эксперт по стилю Олег Борха.

Россиянкам стоит присмотреться к нарядам в зеленой цветовой гамме. Оттенки зеленого символизируют обновление и гармонию, считает Борха, пишет издание «Внимание, новости!». Можно добавить в образ зеленые акценты с помощью интересных аксессуаров или украшений c изумрудами.

Также следует обратить внимание на вещи золотистого цвета. Такая цветовая гамма указывает на удачу, роскошь и богатство. Дуэт золотого и зеленого может сделать образ роскошным.

Стилист остановился и на главном цвете следующего года – «персиковый пух». По мнению эксперта, этот цвет ассоциируется с любимым фруктом россиян - мандарином. Сочный, яркий и теплый цвет понравится символу будущего года, считает Борха. // фото «Петрозаводск говорит»