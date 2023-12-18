Россиянкам предложили несколько причесок для новогоднего праздника

Стойкие прически для корпоратива назвала стилист Лейла Свеженцева, передает «Лента».

Для праздничного мероприятия можно создать локоны с сохранением текстуры. Для этого нужно нанести пенку на чистые влажные волосы, высушить каждую прядь в нужном направлении с помощью фена, сформировать завитки плойкой. Перед тем, как накручивать пряди на плойку, Свеженцева советует обработать ее лаком для волос. По словам эксперта, локоны будут жесткими и сохранят форму надолго.

Для праздника можно выбрать и укладку с эффектом мокрых волос. Для этого пряди нужно обработать фиксирующим спреем и высушить их феном.

Также можно остановиться на прическах с прямыми волосами и пучках. Образ можно дополнить заколками или использовать невидимки. // фото unsplash.com