20 ноября 2023, 19:54
Врач назвала необычный способ предотвратить появление глубоких морщин
Россиянкам рассказали, в какой позе нужно спать, чтобы выглядеть молодо
Неочевидный способ избежать появления глубоких морщин назвала эксперт ЗОЖ, врач Александра Чистякова. Не нужно спать на боку, рассказала она «Ленте.ру».
Сон на боку вызывает застой лимфы, заломы в носогубных складках и зоне декольте. Такие морщины могут появиться на верхних веках, на лбу. В косметологии их называют морщинами сна.
Сон на животе еще больше вредит лицу, поэтому единственный вариант сохранения молодости - сон на спине и на правильно подобранной подушке.
Надо выбирать такую, которая позволит поддерживать физиологическое положение шеи и головы относительно плечевого пояса. Для сна на спине подойдет подушка высотой 8-10 сантиметров. // фото: Bruce Mars / unsplash.com