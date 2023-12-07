Определен главный цвет 2024 года

Институт цвета Pantone объявил главным цветом будущего года персиковый оттенок 13–1023 Peach Fuzz.

«Персиковый пух» отражает желание заботиться о себе и близких. Этот цвет излучает теплоту и элегантность. Как отметили в институте цвета, этот оттенок резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным.

Главным цветом 2023 года был выбран карминовый красный. // фото скриншот с сайта Pantone.com