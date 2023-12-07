Женщина утолила жажду и разбогатела

Жажда толкнула американку в круглосуточный магазин. Там она купила газировку и три билета мгновенной лотереи.

Один билет принес жительнице Вирджинии богатство. Она сорвала куш в размере 100 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей), сообщает «Лента».

Увиденное сперва шокировало победительницу, она не поверила своим глазам. Как именно американка распорядится деньгами, она не сказала, но добавила, что у нее большие планы, а Рождество будет прекрасным. // фото unsplash.com