05 декабря 2023, 19:45
На родине Фиделя Кастро запустили оплату картами «Мир»
Российские карты начали принимать в наиболее популярных туристических локациях, географию хотят расширять
В популярных у туристов местах на Кубе можно будет расплатиться по карте «Мир». Об этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе платежной системы.
Путешественники смогут расплатиться картой в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях в Гаване и Варадеро.
Географию использования платежной системы будут расширять. В расчетах российскими картами будут учитывать установленный платежной системой курс. // фото unsplash.com/ JF Martin