На родине Фиделя Кастро запустили оплату картами «Мир»

В популярных у туристов местах на Кубе можно будет расплатиться по карте «Мир». Об этом сегодня вечером сообщили в пресс-службе платежной системы.

Путешественники смогут расплатиться картой в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях в Гаване и Варадеро.

Географию использования платежной системы будут расширять. В расчетах российскими картами будут учитывать установленный платежной системой курс. // фото unsplash.com/ JF Martin