Названо слово 2023 года по версии Оксфордского словаря

Традицию называть слово уходящего года подхватил Оксфордский словарь. В издательстве, выпускающем словарь, выбрали словом года – ризз «rizz». Оно означает стиль, привлекательность, обаяние, способность привлекать. Предположительно, это укороченный вариант слова харизма «charisma». Сокращение «ризз» активно используется англоязычной молодежью в социальных сетях.

По информации газеты «Коммерсантъ», на слово года также претендовали «Swifti»e (восторженный фанат певицы Тейлор Свифт), «situationship» (неформальная романтическая или сексуальная связь) и «prompt» (инструкция для программы с ИИ), но по итогам голосования предпочтение было отдано «ризз».

В прошлом году Оксфордский словарь выбрал главным словом выражение «режим гоблина» (goblin mode). Оно значит эгоистический отказ следовать общественным ожиданиям, не обращая внимания на то, как это скажется на собственном имидже. // фото unsplash.com/ John Schnobrich