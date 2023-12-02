Одна магнитная буря закончилась, на подходе другая

Сильная магнитная буря, накрывшая нашу планету в пятницу, ослабла к утру субботу и в итоге сошла на нет.

В воскресенье никаких волнений магнитосферы не предвидится, но в понедельник Землю может вновь накрыть геошторм, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

С шести часов до полудня магнитосфера будет пребывать в возбужденном состоянии и достигнет в своем развитии уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре. Ближе к шести часам магнитосфера еще будет пребывать в возбужденном состоянии, а потом буря стихнет.

Во вторник, 5 декабря, нашу планету может ждать еще один всплеск активности в магнитосфере. Он также будет слабой интенсивности.

Подобные возмущения могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе космических аппаратов и энергетических систем, возможные полярные сияния. Метеозависимые могут чувствовать недомогание. В период бурь лучше избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. // фото unsplash.com