В WhatsApp появится удобная для пользователей функция

В WhatsApp появится очень удобная для пользователей функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что сейчас специалисты работают над функцией, которая позволит юзерам устанавливать логины в учетных записях. Благодаря этому можно будет искать контакты, не указывая номера телефонов.

«Опция повышает конфиденциальность за счет устранения необходимости делиться личными телефонными номерами», - говорится в материале. При этом отмечается, что установление логина не будет обязательным для пользователей.

Новая функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения. // Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev