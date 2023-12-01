01 декабря 2023, 19:43
В WhatsApp появится удобная для пользователей функция
Пользователи популярного мессенджера смогут искать контакты без указания номера телефона
В WhatsApp появится очень удобная для пользователей функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что сейчас специалисты работают над функцией, которая позволит юзерам устанавливать логины в учетных записях. Благодаря этому можно будет искать контакты, не указывая номера телефонов.
«Опция повышает конфиденциальность за счет устранения необходимости делиться личными телефонными номерами», - говорится в материале. При этом отмечается, что установление логина не будет обязательным для пользователей.
Новая функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения. // Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev