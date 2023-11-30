Врач назвал доступный фрукт для укрепления здоровья

Человек может значительно укрепить свое здоровье, если будет съедать по одному яблоку каждый день. Такое мнение выразил диетолог Майкл Мосли, его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметил эксперт, яблоки помогают работе кишечника, позволяют держать под контролем уровень холестерина, снабжают организм полезными веществами и витаминами, снижают риск развития диабета. Помимо этого, употребление яблок способствует выработке оксида азота, который борется с воспалением, нормализует кровяное давление и создает благоприятную среду для полезных бактерий в организме.

Диетолог порекомендовал есть яблоки вместо перекуса или в качестве десерта после основного приема пищи. Врач считает, что употребление этого продукта помогает человеку чувствовать себя лучше и реже болеть. // Фото: unsplash.com / Nrd