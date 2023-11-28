Фармацевт назвала первый признак рака простаты

Трудности при мочеиспускании могут указывать на развитие рака простаты. Об этом рассказала фармацевт Дебора Ли, ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на Daily Express.

Специалист отметила, что рак простаты трудно обнаружить, поскольку часто болезнь протекает бессимптомно. Поэтому фармацевт призвала мужчин обращать внимание даже на незначительные изменения.

Эксперт, в частности, указала, что на ранних стадиях у мужчины могут возникнуть трудности с мочеиспусканием, когда он ощущает позывы сходить в туалет, но не может этого сделать. Второй тревожный сигнал - чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Другие ранние симптомы рака простаты, по словам специалистки, включают подтекание или задержку мочи, частое мочеиспускание и боль во время эрекции. Ли предупредила, что на более поздних стадиях может появиться боль в спине, бедре или в области таза, некоторые замечают кровь в моче или сперме, а также эректильную дисфункцию. Кроме того, с ростом числа раковых клеток человек начинает резко и необъяснимо терять вес и чувствует постоянную усталость. // Фото: freepik.com / Vecstocki