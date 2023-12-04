Россиянкам подсказали, в каком наряде встречать Новый год

Наряды зеленого и красного цвета подойдут для встречи Нового года, считает стилист Марина Герман. Носить эти наряды можно будет и после праздника.

Следующий год – год Зеленого Деревянного Дракона. Считается, что он ценит близкие ему цвета – природный зеленый, красный и золотой.

Для Нового года эксперт в беседе с «Радио 1» предложила обратить внимание на красный брючный костюм или коктейльное платье аналогичного цвета. Эксперт советует выбирать эффектные и дорогие ткани – бархат, шелк, атлас, парчу. Также можно обратить внимание на вещи с пайетками. По ее мнению, они очень актуальны. Например, это может быть золотая юбка в пайетках или серебристые брюки в пайетках. // фото «Петрозаводск говорит»