Стилист Владислав Лисовец дал советы по новогоднему макияжу

Известный стилист Владислав Лисовец предложил мейкап для новогодней ночи. В статье на своем официальном сайте эксперт предложил несколько модных образов в стиле 70-х.

- Обожаю 70-е! Но если вы выбрали такой макияж - убедитесь, что прическа и наряд соответствуют этому же десятилетию!

- подчеркнул он.

Дамам, которые подготовил новогодней ночи шикарное платье, стилист порекомендовал быть скромнее при создании макияжа. Предпочтительнее будут бледные цветные тени.

Тем, кто хочет сделать акцент на глазах, Лисовец посоветовал черные стрелки в стиле главной героини фильма «Черный лебедь» в исполнении Натали Портман. Еще один вариант - яркие тени и цветная тушь.

Актуальны также «кукольные» образы с геометричным макияжем. Вдохновиться можно имиджем известной модели Твигги.

Не теряют актуальности блестки и стразы: экспериментировать с ними можно и нужно.

Самым креативным стилист посоветовал взять банку с глиттером и нарисовать большую звезду на щеке или вокруг глаза. Еще один смелый образ - леди-вамп. // фото: xaaranovack/ pixabay.com