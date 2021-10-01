Россиянин отрезал себе кисть и выкинул ее с балкона

В городе Лесозаводск Приморского края мужчина отрезал себе кисть руки и выбросил ее с балкона. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина с окровавленной рукой что-то кричит с балкона третьего этажа. Прохожие снимали происходящее. Жильцы дома вызвали полицию.

«Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство. В настоящее время проводится проверка»,

- сообщили в МВД. Известно, что мужчина лишился кисти левой руки. Фото pixabay.com/AKuptsova