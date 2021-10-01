В Гидрометцентре пообещали жителям Карелии теплый октябрь

На большей части Северо-Западного федерального округа в октябре температура воздуха ожидается выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«На большей части территории страны температура около нормы. Класса ниже нормы нет нигде. Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми. Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа»,

- отметил эксперт.

Он также заявил, что начало октября не принесет осадков на европейскую часть страны. Погожая погода продержится первые пять-семь дней месяца. Фото pixabay.com/Shirley810