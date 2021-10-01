Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам ребенка при президенте России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва»,

- говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 29 сентября.

Анна Кузнецова работала главным детским омбудсменом РФ с сентября 2016 года. Фото rg.ru