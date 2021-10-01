В России пройдет «генеральная уборка»

Правительство России анонсировало грядущую «генеральную уборку» страны, в рамках которой будут ликвидированы заброшенные промышленные объекты, наносящие вред экологии. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«В ближайшее десятилетие должна пройти масштабная генеральная уборка страны, ликвидированы опасные заброшенные промышленные объекты, свалки в границах городов, подняты заброшенные корабли, приведены в безопасное состояние заброшенные, бесхозяйные скважины»,

— заявила она.

Также Абрамеченко сообщила, что в скором времени в Госдуму будет внесён законопроект, согласно которому деньги, полученные в качестве штрафов от предприятий за вред экологии, можно будет направить исключительно на экологические мероприятия и проекты. // Фото: nastya_gepp