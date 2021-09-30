Андрей Губин признался в желании умереть

Российский певец Андрей Губин впервые подробно рассказал о своем недуге и признался в желании поскорее умереть. Интервью с артистом публикует «Комсомольская правда».

Музыкант отметил, что долгое время мучается от левосторонней прозопалгии. Это состояние вызывает болевые ощущения по всему телу. Исполнитель сказал, что он будто «гниет заживо». Губин подчеркнул, что почти все заработанные концертами деньги потратил на врачей, но те не смогли предложить ему эффективного лечения.

«Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», - заявил 47-летний артист.

Он пожаловался, что начал шепелявить из-за шатающихся зубов, и предположил, что причина его состояния кроется не в стрессе, а в его спортивном прошлом, из-за которого у певца накопилось множество травм.

«Я считаю себя великомучеником. Вот вы думаете, великомученики, они где-то там, Серафим Саровский или что-то такое? Вот перед вами великомученик, его зовут Андрюша Губин. Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит», - высказался артист. Фото источника