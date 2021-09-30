ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с наличными

Центробанк предупредил россиян о том, что скорое изменение дизайна купюр может быть использовано мошенниками как повод для обмана. В особой группе риска - пожилые люди, сообщает ТАСС.

«В преддверии модернизации российских бумажных денег, когда изменится их дизайн, мошенники могут использовать это как инфоповод, чтобы вводить пожилых людей в заблуждение. Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на "новые"»,

- говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно, никаких обменных пунктов и акций организовано не будет.

Напомним, модернизированные банкноты планируется выпустить в обращение в 2022-2025 годах - ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры. Фото pixabay.com/Evgeny