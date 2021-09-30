Определены самые востребованные профессии будущего

В России самыми востребованными профессиями будущего станут инженер, конструктор, технолог и специалист обрабатывающей отрасли. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев, его слова приводит Ura.ru.

Парламентарий посетовал на то, что сейчас в стране больше всего продавцов, водителей, менеджеров и охранников. «А стране нужны инженеры, конструкторы, технологи, специалисты обрабатывающих отраслей от самого простого до автоматических линий», - отметил Коломейцев.

Депутат считает, что инженерные специальности будут определять вектор развития страны. «У нас отмирают инженерные специальности, которые, на самом деле, определяют будущее любого государства и то, насколько страна цивилизована, потому что умение изготовить подшипник маленький и самый большой как раз определяет возможности страны», - добавил парламентарий. Фото pixabay.com/1137303