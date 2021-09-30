Заморозку накопительной части пенсии предложили продлить до 2024 года

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий продлить заморозку накопительной части пенсии до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В обосновании к законопроекту говорится о том, что его принятие позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.

Напомним, накопительная пенсия в России заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии. Фото pixabay.com/Evgeny