Россиянин Климент Колесников побил мировой рекорд в плавании

Российский пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Он стал первым человеком в мире, который проплыл эту дистанцию быстрее 24 секунд - россиянин показал результат 23,93 секунды, сообщает «Чемпионат».

Мировое достижение покорилось россиянину в полуфинальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции также принадлежал Колесникову. В 2018 году в Глазго он проплыл пятидесятиметровку на спине за 24 секунды ровно.

Новый рекорд мира одновременно является рекордом Европы и рекордом чемпионатов Европы. Фото источника