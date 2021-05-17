17 мая 2021, 20:33
Россиянин Климент Колесников побил мировой рекорд в плавании
Наш спортсмен обновил собственное мировое достижение, установленное три года назад
Российский пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Он стал первым человеком в мире, который проплыл эту дистанцию быстрее 24 секунд - россиянин показал результат 23,93 секунды, сообщает «Чемпионат».
Мировое достижение покорилось россиянину в полуфинальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции также принадлежал Колесникову. В 2018 году в Глазго он проплыл пятидесятиметровку на спине за 24 секунды ровно.
Новый рекорд мира одновременно является рекордом Европы и рекордом чемпионатов Европы. Фото источника