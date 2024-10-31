Россияне узнали, что кофе полезен для желчного пузыря

Доктор Александр Мясников отметил, что камни в желчном пузыре встречаются у 6-10 процентов взрослого населения. Врачи заметили закономерность: чем больше человек пьет кофе, тем меньше у него риск появления камней в желчном пузыре, этим поделился Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Жалобы на дискомфорт в правом подреберье, вздутие живота, тошнота не всегда являются показателем наличия камней в желчном пузыре. Чаще всего их находят случайно во время УЗИ, поделился Александр Мясников.

Врач отметил, что причиной появления желчных камней может стать генетическая предрасположенность, беременность, сахарный диабет, ожирение, повышение уровня холестерина. Чтобы уменьшить риск развития болезни, Александр Мясников рекомендует пить кофе, чаще заниматься физическими нагрузками и употреблять аскорбиновую кислоту, полиненасыщенные жиры. // Фото: freepik