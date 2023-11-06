Россияне стали гораздо чаще ездить за границу

В первые 9 месяцев 2023 года россияне совершили 21 миллион поездок за границу. Это на 20% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ.

Чаще всего в этом году наши соотечественники выбирались в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Это касается стран дальнего зарубежья.

Абсолютным лидером по числу поездок стала Абхазия - 4,61 миллиона. В Турцию было совершено на 20 тысяч поездок меньше. В Казахстан россияне совершили 2,36 миллиона выездов.

В десятку лидеров из стран Европы попала только Финляндия. В январе-сентябре этого года в Суоми россияне съездили 508 тысяч раз. Это на 30% меньше, чем годом ранее. // Фото: unsplash.com / Philip Myrtorp